Poprawia się sytuacja epidemiczna w całym kraju, a to dotyczy również naszego lubuskiego regionu. W Szpitalu Uniwersyteckim maleje liczba zachorowań na COVID 19.

– Łapiemy oddech – powiedziała Radiu Index marszałek województwa lubuskiego Elżbieta Polak, zarządzająca Szpitalem Uniwersyteckim.

Wciąż to zagrożenie jest duże. Po lockdownie łapiemy oddech w szpitalach. Spadła liczba hospitalizacji do 30 procent. W szpitalu tymczasowym utrzymujemy stan podwyższonej gotowości. Centrum Zdrowia Matki i dziecka jeszcze nie będzie funkcjonowało. Mam nadzieję, ze nastąpi to jesienią.