2 lipca obchodzimy jeden z najbardziej kontrowersyjnych dni w roku – Światowy Dzień UFO. Z tej okazji na Uniwersytecie Zielonogórski wyjątkowy gość – Michael Way z NASA Goddard Institute for Space Studies w Nowym Jorku. Naukowiec rozpoczął badania nad życiem na Wenus w 2016 roku.

Nasza uczelnie zamierza awansować do pierwszej ligi eksplorerów kosmosu. Ma się tak stać za sprawą badań nad istnieniem życia na planecie Wenus. Na ten moment dowiedziono, że 700 milionów lat temu był tam ocean. Taką właśnie tezę wysunął gość specjalny UZ Michael Way. Obecnie prowadzone są badania nad występowaniem form życia w chmurach na Wenus.

W swojej pracy badawczej dr Michael Way w szczególności interesuje się wieloskalową strukturą Wszechświata oraz ogólnym modelowaniem cyrkulacji w zastosowaniu do atmosfer planetarnych, w tym symulacji dotyczących współczesnej Ziemi, paleo Ziemi, współczesnego i paleo Marsa oraz paleo Wenus, a także atmosfery Tytana, największego księżyca Saturna.

Współpraca nad eksploracją Wenus może zaowocować lotem w kosmos. W planach są 3 misje kosmiczne, które pozwolą odpowiedzieć na pytanie czy Wenus była pierwsza planeta w układzie słonecznym na której istniało życie.

Naukowcy NASA pracują na modelu ROCKE-3D, będący rozwinięciem macierzystego modelu GCM GISS Earth E. Został on zaprojektowany do badania różnych punktów w historii naszej własnej planety i innych planet ziemskich Układu Słonecznego, a także egzoplanet. Badania zespołu Micheala Way’a wspierają cel NASA, jakim jest poszukiwanie życia gdzie indziej, poprzez określenie, które typy planet są najbardziej prawdopodobne do zamieszkania i co NASA może zrobić, aby scharakteryzować te planety i ostatecznie znaleźć dowody na istnienie życia.