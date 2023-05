Środowa Szatnia Akademików o zbliżających się Bachanaliach. Te upłyną pod znakiem również sportowych imprez w naszym mieście. Za ich organizację odpowiada AZS Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Studenci będą mogli połączyć przyjemne z pożytecznym, bo w trakcie tzw. wielkiego grillowania w najbliższy poniedziałek, 22 maja pojawi się Strefa AZS, a tam m.in. zumba. O szczegółach mówi Magda Kurkowska, instruktorka fitness.

Zumba jest o tyle fajna, że przy niewielkim wkładzie umiejętności można znaleźć coś dla siebie. Wystarczą dobre buty i pozytywna energia, żeby przy dobrej zabawy spalić dużo kalorii. Będzie to 15-minutowy pokaz od 18:15 do 18:30. Studenci mają się zintegrować i dobrze się bawić. Zapraszamy wszystkich.

W planie także inne atrakcje, również o charakterze rekreacyjnym.

Ma to być dobra zabawa. Strefa AZS to nasz nowy pomysł. Będzie boisko do badmintona, będzie można pograć luźno w siatkówkę, będą też mini konkurencje, w których będzie można wygrać pamiątkowe koszulki z tegorocznych Bachanaliów. Stanie też coś na kształt fotobudki.