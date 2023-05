800 plus zamiast 500 plus – to jedna z propozycji Prawa i Sprawiedliwości, o której kilka dni temu mówił prezes Jarosław Kaczyński. Ma wejść w życie od nowego roku.

Dziś o tym sztandarowym pomyśle partii rządzącej rozmawialiśmy z Piotrem Dudą, szefem NSZZ „Solidarność”. Gość „Rozmowy na 96 FM” jest zdania, że projekt 800 plus można oceniać tylko pozytywnie.

Jestem przekonany, że te 800 plus wejdzie w życie z pożytkiem dla polskich rodzin. Mówiono, że nie będzie pieniędzy na 500 plus, a są. Jesteśmy w trakcie negocjacji z rządem w wielu aspektach. W tym roku jeszcze pieniądze się znajdują, za poprzednich rządów tego nie było.

Szef opozycyjnej Platformy Obywatelskiej Donald Tusk odniósł się do propozycji Kaczyńskiego i proponuję, by program mógł wejść w życie nie od nowego roku, a od 1 czerwca, w Dzień Dziecka. Co na to nasz gość?

Donald Tusk to jest oszust i kłamca, wstaje rano i kłamie. Jest niewiarygodny, ośmiesza się. Niech przedstawi swój program, a nie podbija bębenek.

