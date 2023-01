Podczas tegorocznego finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Zielonej Górze odbyło się wiele aktywności sportowych. Nie zabrakło też ciekawej propozycji dla tych, którzy dbają nie tylko o swoje ciało, ale także i umysł.

Już od kilku lat chętni zielonogórzanie spotykają się, aby wspólnie poćwiczyć jogę, odprężyć się i wesprzeć Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Ci, którzy wrzucą pieniądze do WOŚP-owej puszki mogą wziąć udział w maratonie jogi. Więcej o akcji mówi Pani Zuzanna.

Wstęp na całą imprezę to jest wrzut do puszki. W tym roku ustaliliśmy, że to jest minimum 30 złotych, oczywiście można wrzucić więcej i mamy nadzieję, że większe wpłaty też będą, i za te 30 złotych minimum można zostać na tym maratonie jogi tyle, ile się chce, czyli można przyjść na godzinę, można przyjść na siedem.