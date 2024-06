Będzie reaktywacja męskiej sekcji siatkówki w AZS-ie Uniwersytetu Zielonogórskiego. Po kilkuletniej przerwie w III lidze lubuskiej ponownie zagrają akademicy.

O pomyśle na reaktywację męskiej sekcji tej dyscypliny sportu rozmawialiśmy w programie Szatnia Akademików. Mówi Igor Lachowski, jeden z zawodników zielonogórskiej drużyny.

Była “susza” w Zielonej Górze, jeśli chodzi o siatkówkę męską. Zawsze fajnie się to oglądało i fajnie jakby to wszystko wróciło. W planach mielibyśmy awans do II ligi w przeciągu 2-3 sezonów mogłoby się to udać.