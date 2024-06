W „Studencie po godzinach” rozmawiamy o pasjach i zainteresowaniach studentów Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz o łączeniu ich z nauką i studiowaniem. W ostatnim odcinku, w tym roku akademickim, gościem Weroniki Łuczak był Mateusz Mroziński, student Fizjoterapii i trener tańca.

Taniec nie był jego pierwszym wyborem, ale od dziecka wiedział, że chce być związany z aktywnością fizyczną. Mateusz ma bogatą historię taneczną i mnóstwo osiągnięć na swoim koncie. Jego doświadczenia doprowadziło go do fizjoterapii, która również stało się jego pasją. Dlaczego taniec, skąd pomysł na studiowanie fizjoterapii i jak to wszystko połączyć?

Odpowiedź znajdziecie w ostatnim odcinku „Studenta po godzinach”.