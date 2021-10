– Jesteśmy mocno związani z regionem, pracujemy dla regionu i chcemy budować mocne związki z regionem – mówiła w kolejnej odsłonie audycji 20-lecie UZ prof. Magdalena Graczyk, prorektor ds. jakości kształcenia, podkreślając, że województwo bez swojego uniwersytetu byłoby uboższe.

Jakość to słowo klucz w kształceniu. Przedstawiciela naszej uczelni pytaliśmy, jak jest weryfikowana na uczelniach wyższych?

Kierunkiem dodającym prestiżu uczelni jest bez wątpienia kierunek lekarski. Pierwsi absolwenci końcowy egzamin napisali najlepiej w kraju, ale przez pierwsze lata bardzo uważnie spoglądano na ręce kształcącym przyszłych lekarzy.

Polska Komisja Akredytacyjna podchodziła bardzo ostrożnie. Akredytacja odbywała się co dwa lata. To się nie zdarza. Zwykle odbywa się to w cyklach sześcioletnich. Ostatnia jest już nadana nam na 6 lat i uznano, że spełniano wszystkie normy jakości.