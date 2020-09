– ZGrana Rodzina ciągle rośnie w siłę – zapewniała nas dziś w Rozmowie na 96 FM Małgorzata Szachowicz, ambasadorka projektu, który wczoraj dobił do liczby 45 tysięcy. Jubileuszową kartę o takim numerze odebrała pani Karolina.

Dziś w Radiu Index cofnęliśmy się o 6 lat, to właśnie wtedy ruszył ten projekt.

Pamiętam doskonale. ZGrana Rodzina jest znana wielu zielonogórzanom, mam taką nadzieję. I ciągle tak naprawdę rośnie w siłę. Wierzymy, że program się przyjął, zresztą są na to dowody – 45 tysięcy kart. Sami w to nie wierzymy, że faktycznie to jest taka liczba. Zaczęło się tak, że wszyscy w całej Polsce mówili o programach wielodzietnych, a u nas karta przysługuje rodzicowi, który posiada już nawet tylko jedno dziecko.