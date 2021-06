Zielonogórzanie mają powód do dumy. Winnica Żelazny zdobyła największą liczbę medali, bo aż dwa złote i cztery srebrne, jeśli chodzi o polskich uczestników konkursu CCWA. Wyjaśnijmy – jest to konkurs dla wszystkich rodzajów win. I co ważne – ze wszystkich regionów winiarskich na całym świecie, które należą do kategorii win tzw. „chłodnego klimatu”.

Wina oceniane były przez dwunastu uznanych na świecie ekspertów winiarskich. Poddano je degustacji zgodnie z kategorią produktu, pochodzeniem, poziomem jakości i smakiem. Ocenione zostały zgodnie z międzynarodowym 100-punktowym schematem Międzynarodowej Organizacji Winorośli i Wina. Co zatem wyróżnia wina z Winnicy Żelazny na tle innych trunków?

I to właśnie z aromatyczności Winnica Żelazny jest najbardziej znana. Dodajmy, że złotymi medalistami były wina z rocznika 2019. Srebrne medale powędrowały do lubuskiej winnicy dzięki dwóm trunkom także z roku 2019 oraz dwóm z rocznika 2020.