Aktorzy Lubuskiego Teatru, to osoby wielu pasji. Wśród nich jest także Radek Walenda. Znacie go z naszej sceny, ale też ze scen muzycznych. Jest wokalistą heavy-metalowej formacji Undead Society.

Grupą wydała swój kolejny singiel, a teraz przymierza się do wydania debiutanckiego krążka.

Nie mamy jeszcze sztywnej daty premiery płyty, ale szacunkowo mogę powiedzieć że będzie to listopad tego roku. Zapraszam do śledzenia naszych mediów społecznościowych, bo tam będą informacje o naszych premierach. Jesteśmy po wydaniu naszego singla “Turn Black”. Jesteśmy podekscytowani, jest to dla nas nowy etap.

Skład zespołu tworzy gitarzysta Piotr Pierzak, Jacek Giżyński, Kamil Podyma oraz Michał Rzepecki. Aktora Lubuskiego Teatru pytamy o łączenie grania w spektaklach z graniem koncertów.

Przede wszystkim miłość do teatru i miłość do sceny popycha do tego żeby chętniej realizować się w takich projektach, żeby wychodzić na scenę, grać koncerty. Jest to niesamowita sprawa i energia. Zupełnie inaczej występuje się w spektaklu. Inne jest bycie frontmanem na scenie muzycznej.