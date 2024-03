To będzie nowatorski projekt – tak o akcelatorze UZ Venture Studio mówią jego twórcy. Liderów jest w sumie trzech – Uniwersytet Zielonogórski, miasto Zielona Góra i Lubuski Park Przemysłowo – Technologiczny. Do tego dochodzi wsparcie warszawskiego The Heart, czyli spółki zajmującej się powtarzalnym procesem uruchamiania startupów. A wszystko to przy użyciu sprawdzonych procesów walidacji koncepcji i dostarczenia infrastruktury biznesowej dla innowacyjnych przedsięwzięć.

Mówiąc prościej – chodzi o to, aby absolwentów naszej uczelni płynnie wdrożyć w świat gospodarczy. Jak to będzie wyglądało w praktyce? Tłumaczy Rafał Kieszek, prezes zarządu LPPT.

A wspierać jest co – bo jak mówi prezydent Janusz Kubicki – młodym zielonogórzanom pomysłów na biznes nie brakuje. Miasto dlatego też zdecydowało się na podjęcie współpracy i współfinansowanie projektu UZ Venture Studio.

Do programu zaproszeni zostaną studenci, naukowcy oraz zespoły badawcze z UZ. Młodzi ludzie potrzebują takich impulsów – mówi prof. Wojciech Strzyżewski, rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Budowany program zakłada współpracę z partnerami korporacyjnymi i przedsiębiorcami, instytucjami z otoczenia biznesu oraz partnerami społeczno-gospodarczymi z terenu ZNOF i całej Polski. UZ Venture Studio to zatem nie tylko szansa na wykorzystanie biznesowego potencjału Uniwersytetu Zielonogórskiego, ale też inicjatywa, która wzmocni całą lokalną przedsiębiorczość.