Początek nowego roku kalendarzowego, to bardzo pracowity czas dla Lubuskiego Teatru. Premierowy spektakl “Gusła” zbiera bardzo dobre recenzje, a do tego bilety na sztukę w reżyserii Grzegorza Brala sprzedają się w zawrotnym tempie.

Z takiego obrotu spraw zadowolony jest dyrektor Lubuskiego Teatru Robert Czechowski

Pracowaliśmy bardzo intensywnie i zorganizowaliśmy taki skład twórców, że pojawiły się duże szanse na sukces. Sam Mickiewicz zobowiązuje. Piękna interpretacja, nieprawdopodobnie wykonana wariacka praca, wkładam to słowo w cudzysłów pełna zaangażowania, poświęcania i zatracenia się dla sztuki Robert Czechowski

Warto wspomnieć, że muzykę do spektaklu skomponował Daniel Grupa, za kostiumy odpowiedzialny jest Adam Łucki. Same “Gusła” są projektem zatopionym w inicjatywie o nazwie “Przestrzenie Sztuki”. Teatr przygotowuje się także do kolejnych premier.

Mamy 70-lecia naszego teatru, cały czas intensywnie pracujemy, jestem po pierwszych próbach do sztuki “Kanadyjskie Sukienki” Jest to współczesny tekst o polskiej wsi i polskiej mentalności lat 70tych, 80-tych i współczesnych czasach, Polaków mieszkających w mniejszych miejscowościach Robert Czechowski

Za scenariusz odpowiada Maciej "Archon" Michalski, równolegle trwają także próby do kolejnej realizacji pt.: "Sztuka" na podstawie tekstu Yasminy Rezy.