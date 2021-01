Prognozy na weekend nie są zbyt optymistyczne. Do niedzielnego poranka nasz region ma się zmagać z oblodzeniem dróg. Tak podaje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

W nocy z piątku na sobotę temperatura spadnie poniżej zera. Nawierzchnie jezdni i chodników będą więc zamarzać. Prognozowana minimalna temperatura przy gruncie to -4 stopnie Celsjusza. W nocy z soboty na niedzielę ma spaść do -5 stopni.

Policja przypomina kierowcom, aby odpowiednio przygotowali samochód do jazdy. Dotyczy to m.in. kierowców samochodów ciężarowych. Niebezpieczne mogą być np. tafle lodu, które zalegają na naczepach aut. Jeśli spadną z pojazdu i przyczynią się do wypadku, kierującemu grozi odpowiedzialność karna. Za spowodowanie wypadku grozi do 3 lat więzienia, a jeśli ktoś w nim zginie – do 8 lat.