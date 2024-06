Czy lotnisko w Babimoście funkcjonuje w sposób prawidłowy? Dokładniej – czy jest się o co martwić, jeśli chodzi o jego finansowanie z budżetu województwa? Zastrzeżenia co do tych kwestii mają radni opozycyjni w sejmiku.

Zarzuty te zdecydowanie odpiera Sławomir Kotylak, radny województwa z ramienia KO.

Posiadanie własnego portu międzynarodowego jest wielkim przywilejem, w porównaniu do innych regionów. Bo są województwa, które takich nie posiadają. Bo nie udało się im ich np. przywrócić.

Lotnisko w Babimoście bardzo dobrze wypada chociażby w międzynarodowych rankingach.

Przypomnę – choćby ostatni ranking Europejskiej Agencji Lotniczej – jesteśmy w swojej grupie, tzw. lotnisk regionalnych, jesteśmy 2 lotniskiem pod względem przyrostu liczby pasażerów. Co bardzo cieszy.

