Długo wyczekiwana koszykarska inauguracja w hali CRS już dziś wieczorem. Koszykarze Zastalu Zielona Góra w pierwszym spotkaniu rozgrywek Orlen Basket Ligi zmierzą się z Anwilem Włocławek.

Włocławianie to jedna z najmocniejszych ekip i pewnie faworyt piątkowego meczu. Zastal zbudował jednak ciekawą ekipę, a w porównaniu z poprzednim sezonem zostali właściwie tylko Marcin Woroniecki i Michał Kołodziej.

Na co stać Zastal? Jak wyglądały przygotowania do sezonu? Jak zagrać, by wygrać z ekipą z Włocławka? O to pytamy trenera zielonogórzan Virginjusa Syrvidisa. Obejrzyj WIDEO.

Mecz w hali CRS o godzinie 19.30.