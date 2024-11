Gdzie czekają nas remonty dróg, zarówno te duże jak i mniejsze, na poszczególnych osiedlach? O tym mówimy na bieżąco, rozmawiając z przedstawicielami magistratu.

Przed kilkoma dniami o planach Urzędu Miasta rozmawialiśmy z Pawłem Tonderem. Wiceprezydent Zielonej Góry odniósł się do kwestii ewentualnego poszerzenia ulicy Wrocławskiej. Miasto w dalszej perspektywie przymierza się do tego zadania. Tonder twierdzi jednak, że najważniejsza obecnie jest modernizacja ronda przy wjeździe do Raculi.

Poszerzenie infrastruktury drogowej, gdy wymagany jest jeszcze pas rozdziału, bo tak mówią przepisy, więc to się wiąże oczywiście z rozbudową na boki. Na razie jest to w fazie koncepcyjnej, jesli będa takie rozwiązania, wtedy je omówimy.

Poszerzenie Wrocławskiej to jednak “melodia przyszłości”. W bliższej perspektywie jest zmiana organizacji ruchu na ulicach Sienkiewicza i Strzeleckiej. Na razie nie są jeszcze znane szczegóły. Wiadomo, że jeden z inwestorów na terenie dawnego ZEFAM-u chce postawić bloki. A to wiąże się z większym ruchem w tej części miasta. Tonder twierdzi, że przy pewnych rozwiązaniach nie będzie korków.

Analiza wykazała, że przy pewnej modernizacji skrzyżowania i wprowadzeniu sygnalizacji świetlnej i przebicia między ZEFAM-em a ulicą Strzelecka w okolicach Gwardii, że strata czasu na komunikacji jest na tyle akceptowalna, iż taki wariant nie spowoduje większych utrudnień w tym rejonie.