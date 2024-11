Trzy lata minęły od debiutanckiego albumu Kaśki – „Ciche Dni”.

Podobno nad pierwszą płytą pracuje się najdłużej, ale jak pokazuje życie z drugą wcale nie jest łatwiej. W wypadku sukcesu debiutu trzeba starać się równie mocno lub mocniej by go powtórzyć, a w sytuacji, gdy sukcesu nie było, do pracy nad tą drugą przystępuje się z nożem na gardle…

Kaśka miała duży komfort psychiczny zabierając się za „Tą drugą”. Tak przynajmniej mogłoby się wydawać. Teoretycznie znalazła już wcześniej klucz do serc odbiorców, pracowała ze swoim ulubionym producentem, a w trakcie tych trzech lat zdążyła już poznać prawie wszystkie zakamarki i kręte uliczki swojej profesji.

Mimo wszystko nie było lekko. Piosenki pisała na bieżąco będąc w ciągłych trasach koncertowych, więc było w czym przebierać.

Kaśka i Olek nie próbowali wymyślać prochu, raczej poszli dobrze znaną drogą, a jednak udało się im przeskoczyć samych siebie. Powstał płyta, która prawdopodobnie będzie towarzyszyć nam przez najbliższe lata.

„Ta druga”, to w warstwie tekstowej, album opowiadający, jak mówi Kaśka – o miłości, o nadziejach i rozczarowaniach, o staraniach i odpuszczaniu, o byciu „tą drugą” dla innych i dla siebie samej.

Prace nad płytą trwały 20 miesięcy. W nagraniach udział wzięli muzycy na co dzień koncertujący z Kaśką. Za ostateczne brzmienie tej płyty odpowiedzialni są: Kaśka, Olek Świerkot, Adam Toczko i Michał Przytuła.

Album oprócz wersji cyfrowej ukaże się także na CD i podwójnym vinylu.