Welcome Center „WELCOME TO UZ” oficjalnie otwarte. Na Campusie B powstało miejsce kompleksowego wsparcia dla studentów i pracowników korzystających z wymian zagranicznych.

– Teraz ten kontakt i załatwianie spraw będzie znacznie prostsze – zaznacza Julia Kowalczykiewicz, pracownik Welcome Center.

Wcześniej studenci musieli udawać się do Rektoratu. A to miejsce wychodzi do studentów – jest na jednym z Campusów. Myślę, że to jest dobry krok, aby pokazać, że chcemy być bardziej międzynarodowi. Mamy potencjał, żeby iść w stronę tej kultury europejskiej.

– Chcemy być widoczni i zachęcać uczniów oraz pracowników z innych krajów, żeby do nas przyjeżdżali – mówiła prof. Justyna Patalas-Maliszewska.

Trudno mówić o kształceniu i nauce prowadzonymi tylko w jednym kraju. To otwartość na współpracę międzynarodową, powoduje to, że nasi studenci mogą zyskać wykształcenie i szerokie horyzonty. Z drugiej strony dla naszych naukowców, prowadzenie badań w przestrzeni europejskiej, jest również bardzo ważne.

Welcome Center jest otwarty dla studentów w poniedziałki od 10:00 do 16:00, a w pozostałe dni robocze od 8:00 do 16:00.