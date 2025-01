To był bez wątpienia jego wieczór. Walter Hodge raz jeszcze poprowadził Orlen Zastal do zwycięstwa w hali CRS. Zielonogórzanie pokonali PGE Spójnię Stargard 91:78, a sam Portorykańczyk rzucił 17 punktów i rozdał 12 asyst i trafił do piątki tygodnia Orlen Basket Ligi.

Po meczu czekało na niego wielu fanów, którzy chcieli raz jeszcze na pożegnanie autograf lub zdjęcie. I choć sam Portorykańczyk faktycznie niebawem wróci do ojczyzny, by grać w tamtejszej lidze, w rozmowie z nami obiecuje, że wróci, choć daty nie podaje. Jakie emocje towarzyszyły mu przed, w trakcie i po zakończeniu spotkania? Zobaczcie rozmowę, którą przeprowadził Jan Ratajczak.