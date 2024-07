Pediatrzy i szpitale alarmują. Wzrasta liczba zakażeń krztuścem. Nie tylko w kraju, ale również w naszym regionie. W Rozmowie na 96FM lekarz pogotowia ratunkowego Szymon Michniewicz mówił o obecnej sytuacji w Zielonej Górze.

Jak wskazują statystyki wzrost zakażeń to efekt niskiej wyszczepialności i mimo, że krztusiec to choroba dotykająca najczęściej dzieci to coraz częściej zmagają się z nią dorośli.

Nie byłoby problemu z krztuścem gdybyśmy mieli wyższy poziom wyszczepialności. To pytanie do epidemiologów. Na jakim poziomie musiałby być wyszczepialność żeby krztusieć i inne choroby, na które mamy szczepionki przestały być problemem

Problemem nadal pozostaje COVID, którego liczba przypadków zwiększyła się wraz ze startem wakacji.

Problem polega na tym, że bardzo trudno jest zidentyfikować pacjenta z Covidem bo to już nie wygląda tak jak w 2020 roku kiedy nie dało się ukryć ciężkiej infekcji dróg oddechowych i duszności

Aby jednak ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa, a podejrzewamy, że mamy z tym problem możemy to sprawdzic za pomocą domowego testu.