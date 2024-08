Telewizor, meble, mały fiat? Cytując fragment kultowego utworu zespołu Perfect „Nie płacz Ewka” też tam będą. Tam, czyli w Zatoniu, gdzie powstaje Muzeum PRL-u.

Prace trwają i są już na ukończeniu. Muzeum ma zacząć działać we wrześniu. A co się tam znajdzie? Wszystko, co miłośnicy tamtej epoki pamiętają doskonale. O szczegółach mówi Bartosz Żak, który wraz z bratem szykuje to wyjątkowe miejsce.

Niedaleko pałacu, dosłownie 6 minut spacerem. Będzie też krążył meleks na tej trasie. W razie niepogody będzie kursować Nysa 522, również polskiej produkcji z lat 80′. Doznań dla osób, które to pamiętają będzie więcej. Testowo kilka osób już odwiedziło to miejsce.

Więcej o planach dotyczących tego miejsca w całej rozmowie, która do zobaczenia na wZielonej.pl.