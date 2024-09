Powodzi nie dało się zapobiec, ale to jak polskie społeczeństwo zareagowało na wyzwanie w obliczu kataklizmu jest absolutną rewelacją. Tej reakcji nie byłoby bez swobodnego przepływu informacji, a gdy tylko okazało się jaka jest skala zniszczeń w zalanych miastach i jakie jest zagrożenie dla kolejnych cały kraj ruszył do działania.

Pomoc dla powodzian, wzmacnianie wałów powodziowych, wsparcie sprzętowe, żywieniowe to tylko wierzchołek całej góry działań podjętych przez społeczeństwo w obliczu powodzi. Dzięki szybkiemu przepływowi informacji reakcja była w zasadzie bezwarunkowa i błyskawiczna. – Dziękujemy mieszkańcom miast zalanych i zagrożonych za zachowanie spokoju i pomoc w działaniach przeciwpowodziowych i po zalaniu – mówił mł. bryg. Arkadiusz Kaniak rzecznik lubuskiej straży pożarnej, która od kilku dni jest na pełnych obrotach.

Mamy dosyć dobrze rozwiniętą sieć informacyjną. Dzięki internetowi, prasie i telewizji mieszkańcy na bieżąco wiedzą co się dzieje. To też niweluje wszelkiego rodzaju napięcie związane z niepewnością i brakiem informacji co i gdzie się dzieje

Czy można to porównywać z “97′”? Absolutnie nie. Wtedy nie było mowy o “internetowej” prędkości przekazywania informacji. Nie było też systemów pomiarowych i ostrzegania. Dzisiaj stan wody w polskich rzekach można sprawdzić w kilka sekund w telefonie. Mieszkańcy ze stref powodziowych w lubuskim świadomie mogli zabrać się np. za wzmacnianie wałów przeciwpowodziowych z wyprzedzeniem co miejmy nadzieje zniweluje zagrożenie do minimum.

To jest przepaść! W stosunku do tego co było w 97′ nie możemy w żaden sposób porównywać przesyłu, przebiegu, szybkości rozprzestrzeniania się informacji. Dzisiaj tak naprawdę to są minuty, a media społecznościowe pozwalają nam na dostęp do informacji w ciągu kilkudziesięciu sekund

Generalnie wzorowe zachowanie społeczeństwa w obliczu tragedii się chwali. Strażacy i służby ratunkowe apelują jednak do uprawiających “turystykę powodziową” o zachowanie zdrowego rozsądku. Przypomnijmy, że za nieuzasadnione przebywanie na wale przeciwpowodziowym grozi mandat w wysokości 500 zł.