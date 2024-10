Rafał Kasza, jako jedyny radny, złożył swój projekt w Budżecie Obywatelskim. Skąd pomysł, żeby pełniąc funkcję radnego zgłaszać własną inicjatywę w akcji, która przede wszystkim ma służyć mieszkańcom?

– Moim zdaniem każdy radny powinien stać za jakimś jednym projektem i go promować – tłumaczył w Rozmowie na 96 FM.

Jeśli ma swój pomysł, to niech też go przedstawi. Może stać za projektem jakiejś grupy społecznej. Ale żeby swoją twarzą promował dany projekt. To też jest fajna wartość dodatnia, bo propagujemy ten Budżet Obywatelski.