Czy w okolicy ulic Herberta i Węglowej powstaną bloki? Jest to bardzo prawdopodobne. Miasto rozpocznie właśnie prace nad zmianą planu zagospodarowania w tej części Zielonej Góry.

O potrzebie uporządkowania tego terenu przy Trasie Aglomeracyjnej mówiło się od dawna. Prezydent Zielonej Góry Marcin Pabierowski nie ma wątpliwości. – Potrzeba zmian – mówi włodarz miasta.

To jest teren dobrze skomunikowany, uzbrojony. Tylko sprawa poukładania, parkingów i usług. To teren z potencjałem inwestycyjnym, z boku mamy ulicę Lisią, realizujemy ulicę Aglomeracyjną. Rozpoczynamy proces planowania przestrzennego.

Obecny plan zakłada utrzymanie zieleni i usług. Jest też kilka problemów planistycznych, na które zwracali uwagę radni podczas ostatniej sesji. Mówi Filip Gryko z klubu “Zielona Razem”.

Tam jedyny problem jest taki, że to teren postkopalniany. i tam kwestie posadowienia budynku będą stwarzały pewne problemy. Ale to już jest sprawa inwestora. Była wprowadzona zieleń parkowa, a my chcemy wprowadzić budownictwo wielorodzinne. Tu jedynie trzeba pokusić się o to, by zachować trochę zieleni. jest też ciek wodny, trzeba go zabezpieczyć. Resztą, trzeba zaprojektować od nowa.