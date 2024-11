Prof. Maria Mrówczyńska, od blisko roku wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego odebrała nominację profesorką z rąk prezydenta RP Andrzeja Dudy. Prof. Mrówczyńska została profesorem nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria lądowa, geodezja i transport.

– Otrzymanie tytułu profesora to dla mnie wielki zaszczyt i dowód uznania dla mojej dotychczasowej pracy. To także zobowiązanie do dalszego rozwoju i poszukiwania nowych rozwiązań w świecie nauki – przekazała za pośrednictwem Facebooka prof. Mrówczyńska związana przez wszystkie lata swojej naukowej kariery z naszą uczelnią.

W latach 2020-2023 pełniła funkcję prorektora ds. współpracy z gospodarką Uniwersytetu Zielonogórskiego. W latach 2016-2019 była prodziekanem ds. nauki Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, a w 2019-2020 dyrektorem Instytutu Budownictwa Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz przewodniczącą rady dyscypliny naukowej inżynieria lądowa i transport.