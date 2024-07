Wakacje, to czas podróży, niekoniecznie tych zagranicznych. Czy można udać się na wypoczynek korzystając z regionalnych pociągów? Jak najbardziej.

Przypominamy i informujemy, z wakacyjną ofertą do mieszkańców Ziemi Lubuskiej jak co roku wychodzi spółka Polregio. Jak nam powiedział dyrektor lubuskiego oddziału Krzysztof Pawlak już od 22 czerwca, czyli od momentu wprowadzenia wakacyjnego rozkładu jazdy pociągów, wznowiony został kurs nad morze.

Pociąg z Zielonej Góry do Świnoujścia i Międzyzdrojów, ale również z możliwością podjazdu do Gorzowa. O 5 rano wyjeżdżamy, o 9 jesteśmy nad morzem i do 19 praktycznie możemy wypoczywać nad morzem. Pociąg kursuje w weekendy, można wyjechać na jeden dzień lub na sobotę i niedzielę.