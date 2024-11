Jest tu ktoś kto nie był albo nie zna zielonogórskiej giełdy? Tak myślałem! To kultowe miejsce na mapie naszego miasta i co tydzień przyciąga tłumy. Każdy klient ma być zadowolony dlatego zarząd ZRRT przyłącza się do kolejnego projektu i otwiera strefę zdrowego produktu.

To część krajowego projektu pod hasłem “Kupuj Świadomie”. W ramach tej akcji na giełdzie zostanie utworzona strefa zdrowego produktu. – Lokalni producenci będą oferować swoje flagowe produkty – wyjaśnia Arkadiusz Dąbrowski członek zarządu Zielonogórskiego Rynku Rolno-Towarowego.

Strefa wydzielona podczas giełdy niedzielnej we współpracy z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa z dyrektorem Markiem Halaszem, który z KOWR propaguje taką akcję “Kupuj Świadomie”. I w ramach właśnie tej akcji my tę strefę razem z KOWR-em odpalamy, że się tak wyrażę kolokwialnie podczas giełdy niedzielnej. Na giełdzie jest wiele zdrowych produktów, od pieczywa, po nabiał, przez wędliny, soki i inne napoje, które lubią dorośli

Producenci żywności nie zawsze są chętni przystępować do systemów i programów jakości ze względu na skomplikowane procedury. Zielonogórski Rynek Rolno-Towarowy we współpracy z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa chce pomów w pokonaniu przeszkód i zachęcić producentów żywności do certyfikowania swoich wyrobów.

Strefa zdrowego produktu na giełdzie startuje 1. grudnia. A więcej szczegółów w całej rozmowie z Arkadiuszem Dąbrowskim.