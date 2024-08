Jeśli Winobranie to oczywiście na myśl przychodzi Korowód. Jak co roku ma być to być spektakularny finał Dni Zielonej Góry i największe w Polsce święto w kategorii pochodu. Organizatorzy zapewniają, że będzie hucznie, kolorowo, a dawka niezapomnianych wrażeń nie zawiedzie nawet największych malkontentów.

Organizacją Korowodu 2024 zajmie się Lubuski Teatr, który ma już duże doświadczenie w tej materii i magazyn pełen nieprzeciętnych kostiumów i profesjonalną charakteryzatornie. – Esencją święta miasta i korowodu jest radość, mamy wtedy pięć minut zapomnienia o codziennych troskach – podkreślał na naszej antenie dyrektor teatru Robert Czechowski. W końcu hasłem przewodnim tegorocznego korowodu jest: „Niech żyją: bezgraniczna fantazja, radość, zabawa i niczym nieograniczone poczucie humoru!”

To jest korowód, który ma największą ilość uczestników spośród wszystkich korowodów organizowanych w Polsce. To jeden z największych korowodów w Europie. Amerykanom szczęki opadają jak oglądają nasze święto miasta

Trwają zapisy do udziału w korowodzie. Nie ma ograniczeń, a teatr służy pomocą w doborze kostiumu.

Wszystkich zainteresowanych udziałem w pożegnaniu Bachusa kierujemy do koordynatora Korowodu Kamila Derdy.

Jesteśmy w zaawansowanym stadium zbierania zgłoszeń. Będziemy zamykać zgłoszenia na kilka dni przed startem korowodu bo zazwyczaj po rozpoczęciu roku szkolnego wpływa do nas najwięcej akcesów. Nie ma ograniczeń wiekowych, wagowych i wzrostowych

Bezpośredni kontakt z koordynatorem korowodu:

e-mail: k.derda@teatr.zgora.pl

tel. 784 001 865