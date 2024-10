Każdego roku Międzynarodowy Dzień Mediacji i Tydzień Mediacji mają na celu promowanie mediacji jako alternatywnej formy rozwiązywania sporów. Poznaj możliwości jakie niesie ze sobą mediacja w postępowaniach karnych i cywilnych.

Mediacja to próba doprowadzenia do ugodowego, satysfakcjonującego strony rozwiązania sporu na drodze dobrowolnych negocjacji prowadzonych przy udziale trzeciej osoby, neutralnego i bezstronnego mediatora, który wspiera przebieg negocjacji, łagodzi powstające napięcia i pomaga w dojściu do porozumienia. – Mediacja trwa krócej niż postępowanie sądowe, redukując koszty oraz stres związany ze stawiennictwem w sądzie – mówi podinsp. Małgorzata Barska z KMP w Zielonej Górze.

Mediacja, która funkcjonuje w naszym systemie prawnym funkcjonuje już od wielu lat jest bardzo szybkim sposobem rozwiązywania spraw. Można przystąpić do mediacji zanim zgłosimy się do sądu. Mediacja jest bardzo skuteczna zwłaszcza w sprawach rodzinnych i opiekuńczych

W Komendzie Miejskiej Policji w Zielonej Górze zorganizowany został dyżur informacyjny mediatora. Zapraszamy wszystkich chętnych we wtorek 15 października oraz w piątek 18 października 2024 roku w godzinach 10.00 – 15.00.