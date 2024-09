Teren po dawnej fabryce „Zefam” w rejonie ulic Sienkiewicza i Strzeleckiej zmieni swoje oblicze. Podczas ostatniej sesji Rady Miasta radni jednogłośnie opowiedzieli się za przystąpieniem do sporządzenia planu zagospodarowania w tym rejonie.

Plany są ambitne. Ma powstać zabudowa wielorodzinna. Dyrektorka Departamentu Rozwoju Miasta w zielonogórskim magistracie Małgorzata Maśko-Horyza informuje nas o szczegółach legislacyjnych.

Ta uchwała rozpoczynająca proces projektowania i całej procedury tworzenia planu miejscowego. Właściciel większej części tego obszaru zawnioskował o to, by zmienić przeznaczenie z usług handlowych na zabudowę wielorodzinną. Radni zwracali uwagę, by wziąć pod uwagę kwestie komunikacyjne.