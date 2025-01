Ambitne plany w związku z rozpoczętym niedawno 2025 rokiem mają lubuscy strażacy. Aby zapobiegać zdarzeniom, w których mogą uczestniczyć nie tylko strażacy z PSP, ale również ochotnicy, niezbędny jest sprzęt i inwestycje.

Jak nam powiedział mł. bryg. Arkadiusz Kaniak, rzecznik prasowy Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, w tym roku planowane są duże zakupy. Jakie?

Zakupy kolejnego sprzętu w postaci nie tylko samochodów, ale środków ochrony indywidualnej. To jest kierunek, który się będzie kształtował w tym roku. Ale tez rozbudowa komend, mam tu na myśli trzy komendy.

Nasz rozmówca dodaje, że ważnym elementem inwestycji jest zakup nowoczesnych aut.

W 2024 roku przyszło do lubuskiej straży pożarnej także ochotniczej ponad 35 samochodów, których koszt oscyluje w granicach 2,5-3 milionów złotych. Zdecydowana większość tych aut trafiła do ochotniczych jednostek, co nas bardzo cieszy.