Podczas sesji Rady Miasta jeden z mieszkańców przypomniał obradującym o temacie pokazów pirotechnicznych podczas miejskich imprez. Dał do zrozumienia, że powinny one zostać odwołane. Na to zapytanie odpowiedział prezydent Marcin Pabierowski.

– Odstępujemy od fajerwerków podczas miejskich imprez – oznajmił włodarz Zielonej Góry. W nawiązaniu do zapytania o huki, na które ludzie i zwierzęta mogą reagować strachem.

Faktycznie spotykamy się w mieście z wieloma głosami, ze mieszkańcy nie chcą fajerwerków. Wkrótce będzie organizowany WOŚP i światełko do nieba, ale w Zielonej Górze na imprezach miejskich odstępujemy od strzelania

Zdania są jednak podzielone czego wyraz dali nasi czytelnicy na facebooku. W komentarzach wiele przeciwnych opinii, ale także pomysłów na zastąpienie tradycyjnych wybuchowych pokazów.