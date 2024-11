Minęło już kilka tygodni od tragicznych wydarzeń na os. Pomorskim. Policja nadal prowadzi postępowanie w sprawie śmiertelnego potrącenia 14-letniej uczennicy Lotnika. W miejscu zdarzenia pojawi się próg zwalniający.

– Infrastruktura drogowa zgodnie z opinią eksperta nie przyczyniła się do tragicznego wypadku na os. Pomorskim – przekazał nam wiceprezydent Zielonej Góry Paweł Tonder. Miasto zamierza jednak wprowadzić zmiany na teym newralgicznym fragmencie drogi.

To olbrzymia tragedia związana ze śmiercią młodej zielonogórzanki. W tym miejscu odbyła się komisja. Po wypadku śmiertelnym to zawsze zarządca drogi jest powoływany do takiej komisji, która przeprowadza policja i prokurator i sprawdza się czy infrastruktura drogowa mogła przyczynić się do wypadku. Tam takie fakty nie zostały stwierdzone