Termin przydatności namiotu sportowego przy Zespole Edukacyjnym nr 1 im. Jeana de La Fontaine’a już dawno minął dlatego nowe władze miasta obiecały dziś wybudowanie nowego obiektu. Namiot ma zniknąć, a w jego miejscu powstanie hala sportowa murowana lub…Koncepcje mają być dwie, ale prace projektowe dopiero się rozpoczną.

Budowa nowego obiektu spełniającego wszystkie warunki techniczne to plan na najbliższe dwa lata. Hala namiotowa z 2005 roku wkrótce zniknie choć miało już jej nie być po 10 latach użytkowania. Namiot nie spełnia standardów energetycznych, a jego utrzymanie miesięcznie kosztuje ok. 30 tys. złotych. – Wysokie koszty utrzymania to to z czym mierzy się dyrekcja szkoły, ale także dzieci i młodzież, które tu na co dzień ćwiczą zmagają się z pewnymi problemami – mówi prezydent Zielonej Góry Marcin Pabierowski.

Nowy obiekt będzie spełniał wszystkie warunki techniczne i będzie komfortowy. Użytkowanie hali było przewidywane na 10 lat, a minęło sporo więcej. Obiekt w projekcie będzie wymagający bo mamy dookoła zabudowę mieszkalną, ale poradzimy z tym sobie

Dyrektorka placówki Wioletta Kujtkowska zwraca również uwagę na inny priorytet jakim jest utrzymanie bezpieczeństwa dzieci.

Właściwie nie wiem czy powinnam mówić, że to jest sala…to jest po prostu namiot, który oddziela dzieci od deszczu. Od wielu lat trwała z tym walka żeby tutaj było coś na dłużej niż 10 lat. W tej szkole tak na prawdę nigdy nie było hali sportowej z prawdziwego zdarzenia

Przystępują do wykonania nowego projektu wyzwaniem są ograniczenia przestrzenne bo szkoła stoi między domami. Pieniądze na te inwestycje zostały zabezpieczone w budżecie miasta. – Nowa hala ma być dostosowana do standardów energetycznych i wyposażona w fotowoltaikę. Koszt realizacji ok. 20 mln. – podsumowała Monika Krajewska dyrektorka departmantu inwestycji miejskich

Przystępujemy do tych prac i opracowujemy koncepcję. Dodatkowo robimy badania geologiczne posadowienia nowej hali w tym samym miejscu. Sprawdzamy wszelkie warunki tak aby dostosować te hale do obowiązujących przepisów

– Nowy obiekt sportowy ma służyć uczniom szkoły, ale popołudniami i wieczorami ma być dostępny dla mieszkańców Chynowa – zapewniał miejski radny Jacek Frątczak

Wszystko ma swój czas eksploatacji. Dzisiaj są już zupełnie inne wymagania, inne standardy i takie sygnały do nas mocno docierały. Będziemy bardzo mocno stawiać na sport dzieci i młodzieży. Jest to dla nas absolutny priorytet

Uczniowie Zespołu Edukacyjnego nr 1 są mistrzami Polski w unihokeju i trenują właśnie w tym namiocie. Boisko w nowym obiekcie ma być także przystosowane do innych sportów zespołowych. Projektanci będą się wspomagać projektem hali sportowej, która została wybudowana przy LO III w Zielonej Górze.