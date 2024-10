Świetne widowisko sprezentowali kibicom szczypiorniści Olimp AZS UZ i Tęczy Kościan. W meczu pełnym zwrotów akcji, kapitalnych parad bramkarskich i efektownych rzutów lepsi byli akademicy, którzy wygrali 30:28. W bramce gości znakomite zawody zaliczył Adam Noskowiak.

W pierwszej połowie przeważała Tęcza, która wypracowała sobie przewagę czterech trafień, a później długo trzymała gospodarzy na dystansie dwóch bramek. Zanim zielonogórzanie weszli w mecz minęło ponad 20 minut. Wtedy rozpoczęła się seria czterech bramek z rzędu, którą trafieniem na remis zakończył Kacper Kiersnowski. Mimo wyrównania 9:9 to i tak goście kontrolowali przebieg wydarzeń na boisku dzięki skutecznemu Krzysztofowi Meissnernowi na skrzydle, a także dzięki tuzinowi interwencji Adama Noskowiaka w bramce. Kościaniacy przegapili jednak ostatnie kilkanaście sekund pierwszej połowy, w których to AZS UZ błyskawicznie zdobył dwa gole i ponownie doprowadził do remisu.

Po przerwie akademicy konsekwentnie odjeżdżali Tęczy na 3-4 bramki, ale na chwilę wystudzone zapędy przyjezdnych znów nabrały temperatury na 15 minut przed końcem. Goście zdołali się otrząsnąć po lepszym fragmencie gry gospodarzy i na tablicy wyników już praktycznie do końca meczu różnica była albo zerowa albo jednobramkowa. Dopiero na 30 sekund przed końcem spotkania zwycięstwo akademików przypieczętował Oliver Paśko, który trafił na 30:27 i po końcowej syrenie świętował z drużyną trzeci triumf w lidze i swoje siedemnaste urodziny.

Olimp AZS UZ Zielona Góra – MKS Tęcza Folplast Kościan 30:28 (12:12)

Olimp AZS UZ Zielona Góra – trener Ireneusz Łuczak

Ziemiak, Sitek – Matela 6, Wiatrzyk 5, Kamiński 4, Zyber 3, Sznajder 2, Siemion 2, Kiersnowski 2, Tywoniuk 2, Paśko 1, Horodniczy 1, Fórmaniak 1, Kan 1, Stypiński, Kordoń

karne 3/6, kary 3

MKS Tęcza Folpast Kościan – trener Fryderyk Musiał

Noskowiak, Kuciak – Meissner 8, Przekwas 5, Kaniewski 5, Piątek 3, Grzesiak 3, Naglik 2, Światłowski 1, Biegański 1, Idziak, Frąckowiak, Firlej

karne 2/3, kary 6