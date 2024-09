Koncerty gwiazd na dużej i małej scenie, imprezy kulturalne i sportowe, degustacja win – dziś rozpoczynają się Dni Zielonej Góry!

Oficjalnie wieczorem prezydent Zielonej Góry Marcin Pabierowski przekaże Bachusowi klucze od bram miasta. A później? Zielonogórzanie i goście będą mogli się bawić aż do soboty, 14 września.

My zapraszamy codziennie do naszego studia Winobraniowego. Od godziny 15 do 19 na 96 FM oraz w INDEX TV będziemy Wam opowiadać o Winobraniu.

Plan imprezy:

