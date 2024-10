– Wzmożony ruch wokół cmentarzy już widać – mówiła dziś w Rozmowie na 96 FM podinsp. Małgorzata Stanisławska, rzeczniczka zielonogórskiej policji w związku ze zbliżającym się dniem Wszystkich Świętych.

Zmiany w organizacji ruchu wokół największej zielonogórskiej nekropolii przy ul. Wrocławskiej zaczną obowiązywać od jutra, od 8:00.

Widzimy zwiększony ruch wokół cmentarzy, zarówno przy Wrocławskiej, jak i wokół mniejszych cmentarzy. Od jutra będzie dużo zmian, ale mieszkańcy zdążyli się już do nich przyzwyczaić. Mamy je wypróbowane. Dzięki nim nie odnotowujemy żadnych poważniejszych zdarzeń.

Kierowcy powinni zwracać uwagę nie tylko na ograniczenia prędkości, ale także na zmianę oznakowania.

Od ulicy J. Słowackiego będą dwa pasy ruchu aż do cmentarza. Będzie ograniczenie prędkości do 30 km/h. Wjazdy na parkingi będą odbywać się jednym wjazdem, a wyjazd będzie z innej strony, żeby ruch upłynnić. Wjazd tylko w prawo.

Oczywiście ruchem w pobliżu cmentarzy będą kierować policjanci i to do ich poleceń trzeba się stosować w pierwszej kolejności. Cała Rozmowa na 96 FM do zobaczenia na wZielonej.pl. Mapka z organizacją ruchu poniżej.