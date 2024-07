O bezpieczeństwie nad wodą w dzisiejszej Rozmowie na 96 FM. Gościem był st. kpt. Piotr Kowalski, rzecznik prasowy komendanta miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Zielonej Górze.

Apeli o rozwagę nigdy dość, ale niestety przyczyny tragedii często są takie same.

Przy takich ciepłych dniach wiadomo, że ludzie uczęszczają na akweny. My apelujemy o to, by zachowywać się bezpiecznie. Nie wchodzić bezpośrednio po kąpielach słonecznych, schładzać się, ale także zachować ostrożność w chwili, gdy spożywaliśmy alkohol.

Strażacy zwracają też uwagę na rozsądek podczas burz i gwałtowanych zmian pogody.

Chciałbym zwrócić uwagę na to, by bezwzględnie wychodzić z wody, gdy chmury kłębią się. Gdy wypłynęliśmy np. na deskach typu SUP, to należy wracać do brzegu. Ten zmagający się wiatr może nam ten powrót utrudnić. Miejmy też na uwadze, że piorun może uderzyć również w jezioro. Należy bezwzględnie wyjść z wody, gdy widzimy, że burza nadchodzi.