– Odwołuję. Nie blokuję – takie jest hasło kampanii, która ma zachęcać pacjentów do odwoływania wizyt u lekarzy specjalistów, do których wiedzą, że nie mogą się wybrać. Kolejek to w pełni nie rozładuje, ale pozwoli upłynnić nieco ruch do lekarzy i dać szansę na konsultację tym, którzy także czekają, by spotkań się ze specjalistą.

O tym, jak ważna jest taka świadomość i odpowiedzialność pacjentów mówił w Radiu Index Edward Jakubowski, dyrektor lubuskiego NFZ w Zielonej Górze.

[su_quote]Chcemy i świadczeniodawców i świadczeniobiorców uczulić na to, żeby wizytę wcześniej umówioną odwoływać, jeśli nie może się iść do lekarza. Pozwoli to efektywniej zarządzić kolejką. Różne rzeczy się zdarzają, czasami losowe. Chcemy, aby te kanały były też udostępnianie przez świadczeniodawców.[/su_quote]

W poprzednim roku 35 tys. wizyt, które nie doszły do skutku z powodu nieobecności pacjentów, nie zostało przez nich wcześniej odwołanych.