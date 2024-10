Odskocznią od życia na etacie może być prowadzenie swojego biznesu. Jako przedsiębiorca będziesz sam decydować o tym, co chcesz sprzedawać. Możesz też zdecydować o tym, ile chcesz sprzedawać i gdzie będziesz sprzedawać. Wiele osób wybrało drogę prowadzenia własnego biznesu porzucając etat w poszukiwaniu wolności i spokoju. Dużej części osób się to udało, bo przecież do odważnych świat należy.

Aktualny okres i cały przyszły rok będzie sprzyjać zainteresowanym prowadzeniem własnego biznesu. Gospodarka po ostatnich problemach odbudowuje się, a z miesiąca na miesiąc doświadczamy coraz lepszej sytuacji. Mamy więcej wolnych środków i będziemy chętniej je wydawać.

Jaki biznes najbardziej się opłaca?

Jeśli podejmiesz odważną decyzję o tym, że jesteś gotów by założyć swoją firmę, pamiętaj, by się nie poddawać. Jednym z lepszych pomysłów na pierwszy biznes jest otwarcie wypożyczalni. Możesz wypożyczać praktycznie wszystko – od rowerów, hulajnóg elektrycznych, przez sprzęt budowlany, podnośnik koszowy wynajem i luksusowe samochody. Ludzie coraz częściej wolą coś wypożyczyć, zamiast kupować. To oszczędza miejsce i pieniądze. W dużych miastach przechowywanie sprzętu bywa kłopotliwe, dlatego wypożyczalnia ma sens. Tak na przykład wypożyczalnia przyczep też może się sprawdzić.

Wypożyczalnie są fajne, bo nie wymagają ogromnych inwestycji na początek. Zaczynasz z kilkoma przedmiotami i sprawdzasz, co się dobrze wypożycza. Potem sukcesywnie rozwijasz biznes. Ludzie często potrzebują rzeczy na krótki okres. Kupowanie ich na własność to czasem marnowanie kasy.

Przykład gorszego pomysłu – franczyza Żabki

Żabka to super popularna sieć sklepów, ale franczyza wcale nie jest tak opłacalna, jak się wydaje. Często musisz płacić sporo na start, a zarobki wcale nie są tak duże, jak myślisz. Prowadzenie takiego sklepu wiąże się z ogromną odpowiedzialnością i praktycznie brakiem czasu wolnego. Musisz pracować na pełnych obrotach. Zyski mogą być ograniczone, bo dużą część dochodów zabiera sama sieć.

Oprócz tego franczyza nie daje Ci pełnej wolności – musisz działać według zasad ustalonych przez centralę. Nie zawsze możesz decydować, co chcesz robić w swoim sklepie. Dlatego zamiast wiązać się z franczyzą, lepiej postawić na własny biznes. We własnej firmie masz pełną kontrolę nad wszystkim.

Dlaczego teraz jest najlepszy moment na start?

Teraz przedsiębiorcom idzie naprawdę dobrze. Ludzie mają więcej kasy do wydania. Chcą kupować, a Ty możesz to wykorzystać. Do tego, dzięki technologii, możesz zacząć biznes z małym budżetem – nie musisz wynajmować dużych biur. Wystarczy mały lokal albo działalność online i masz mniejsze koszty na starcie.

Jeśli masz już dosyć etatu i marzysz o czymś swoim, to zakładanie firmy jest idealnym wyjściem. Sam decydujesz, co robisz, kiedy pracujesz i ile chcesz zarobić. Początki mogą być ciężkie, ale z czasem nabierzesz wprawy i będziesz wiedział, jak rozwijać swoją firmę.

Najważniejsze to nie poddawać się, nawet jak pojawią się trudności. Wielu, którzy teraz odnoszą sukcesy, zaczynało od małych firm i też mieli pod górkę. Więc jeśli myślisz o swoim biznesie, to nie czekaj – działaj!

Jak założyć firmę?

Gotowy na założenie firmy? Oto, co musisz zrobić!