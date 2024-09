Domowa maseczka kolagenowa może przyczynić się do poprawy kondycji Twojej skóry. Niewielkim kosztem i nakładem czasu możesz zyskać efekt nawilżonej, odżywionej i wygładzonej cery – wystarczy, że posłużysz się żelatyną spożywczą. Warto rozważyć także profesjonalne kosmetyki i suplementy z kolagenem.

Domowa maseczka z kolagenem na twarz – przepis

Pielęgnacja skóry nie musi być droga i czasochłonna, jeśli potrafimy umiejętnie wykorzystać naturalne składniki ze swojej kuchni. Doskonały przykład stanowi absolutnie hitowa maseczka z banana, na którą przepis znajdziesz na blogu: https://wawrzynowska.com/maseczka-z-banana-na-zmarszczki-hit-czy-kit/.

Jeszcze prostsza do wykonania jest kolagenowa maseczka z żelatyny, czyli częściowo hydrolizowanego kolagenu. Potrzebujesz jedynie suchego proszku i odrobiny wody, mleka, jogurtu albo soku z cytryny.

Postępuj według poniższych kroków:

1.2 łyżki suchej żelatyny rozpuść w szklance lub miseczce z dodatkiem 2-3 łyżek gorącej wody. Zamiast wody możesz użyć również ciepłego mleka albo jogurtu naturalnego o temperaturze pokojowej (wówczas maseczka lepiej nawilży skórę).

2.Dokładnie wymieszaj całość, aż uzyskasz jednolitą, gładką konsystencję.

3.Maseczkę o temperaturze pokojowej i konsystencji galaretki nakładaj palcami na czystą, skórę twarzy. Omijaj delikatne okolice oczu i ust.

4.Po upływie 30 minut maseczkę z żelatyny zmyj ciepłą wodą.

5.Nałóż na skórę nawilżający krem do twarzy.

Domowa maseczka z kolagenem na twarz – efekty

Chociaż żelatyna stanowi naturalne źródło kolagenu, nie spodziewaj się efektu przeciwstarzeniowego. Żelatyna zawiera zbyt duże cząsteczki kolagenu, by mogły one przeniknąć w głąb Twojej skóry.

Zamiast tego jednak żelatyna może zadziałać oczyszczająco, ściągająco, a także okluzyjnie na Twoją skórę. Wspomoże złuszczanie martwego naskórka i przyczyni się do lepszego nawilżenia skóry. W rezultacie po jej użyciu zaobserwujesz, że cera jest bardziej:

gładka,

miękka,

świetlista.

Miej przy tym na uwadze, że kolagenowa maseczka z żelatyny nie jest wskazana dla każdego typu cery. Może przesuszać i podrażniać skórę suchą oraz wrażliwą. Lepiej sprawdzi się dla cery tłustej, normalnej albo mieszanej.

Jakie maseczki z kolagenem na twarz kupić?

Kolagen to cenny składnik kosmetyczny, jednak wymaga profesjonalnej obróbki, aby mógł być skuteczny. W postaci trójhelikalnej (zbudowanej z aminokwasów i peptydów) może przeniknąć do głębszych warstw skóry i działać przeciwzmarszczkowo.

Do codziennej pielęgnacji skóry warto rozważyć specjalne żele kolagenowe, które nadają się do stosowania także jako maseczki z kolagenem na twarz. Ich zaletą są nie tylko małe cząsteczki, ale również pH kompatybilne ze skórą i aktywność biologiczna.

Tego rodzaju kosmetyki wymagają jednak specjalnego przechowywania, by zachowywać swoje cenne właściwości – należy trzymać je w lodówce. Mają również stosunkowo wysokie ceny: ok. 200-300 zł za 30-50 ml. Ich składy często wspomagają dodatkowe składniki aktywne, np. retinol, laktoferyna, kwas hialuronowy oraz melanina.

Dla osób, które cenią wygodę, ciekawą propozycją mogą być również gotowe maseczki z kolagenem w płachcie, np.:

L’biotica Collagen Mask – zawiera kolagen wegański (Natto Gum) poprawiający napięcie i wytrzymałość skóry, a także spowalniający proces powstawania zmarszczek,

– zawiera kolagen wegański (Natto Gum) poprawiający napięcie i wytrzymałość skóry, a także spowalniający proces powstawania zmarszczek, Beautifly Collagen Beauty Mask – również zawiera kolagen roślinny (tzw. collagen amino acids), który nawilża skórę, działa wygładzająco i zmniejsza widoczność drobnych zmarszczek,

– również zawiera kolagen roślinny (tzw. collagen amino acids), który nawilża skórę, działa wygładzająco i zmniejsza widoczność drobnych zmarszczek, Clarena Sleeping Collagen Mask – w jej składzie także znajduje się kolagen roślinn, który ma na celu stymulację procesów regeneracyjnych skóry.

Jak widzisz, widzisz, tego rodzaju produkty nie korzystają z prawdziwego kolagenu, a jedynie z jego roślinnych zamienników, które zawierają część aminokwasów wspólnych z kolagenem. Kolagen to delikatny, wymagający składnik, który nie sprawdza się w większości kosmetyków.

Suplementacja kolagenu – lepsza od maseczki?

„Każda osoba posiadająca nieco większą wiedzę na temat kosmetologii, wie, że na skórę można znacznie wpływać zarówno na zewnątrz, jak i od wewnątrz” – pisze Martyna Wawrzynowska, autorka bloga o tematyce beauty https://wawrzynowska.com/ – „Stąd moja fascynacja suplementami diety z kolagenem, które stosuję już od dłuższego czasu”.

Zdaniem naszej ekspertki stosowanie kolagenu na twarz znacznie lepiej sprawdza się w suplementach. Mają tego świadomość wszyscy, którzy wiedzą, jak powstaje kolagen w skórze. Organizm potrzebuje składników budulcowych (aminokwasów), a także innych, wspomagających substancji (np. witaminy C, krzemionki) by kolagen w ogóle mógł powstać.

Współczesna dieta zawiera zdecydowanie za mało źródeł naturalnego kolagenu. Występuje on w mało apetycznych produktach spożywczych, takich jak mięso ze skórą i błonkami czy kurze łapki. Problem ten rozwiązuje kolagen do picia, np. proszek do rozpuszczenia w wodzie, który ma smak owocowy, np. w cenie 146 zł za 60 dni suplementacji.

Suplementy diety z kolagenem mają jeszcze jedną zaletę. Zawierają kolagen poddany hydrolizie, czyli specjalnej obróbce enzymatycznej. Dzięki niej charakteryzują się niską masą cząsteczkową i są znacznie lepiej trawione. Przez to więcej ważnych aminokwasów przenika do krwiobiegu, a organizm może efektywniej produkować kolagen ustrojowy.

Domowe maseczki z kolagenem na twarz – podsumowanie

Porównując domowe maseczki kolagenowe (na bazie żelatyny) z gotowymi kosmetykami i suplementami, można dojść do jednego wniosku – suplementacja kolagenu może najlepiej wpłynąć na kondycję skóry. Domowe maseczki nie zadziałają na zmarszczki. Lepiej sprawdzą się profesjonalne żele kolagenowe, choć mają one wysokie ceny. Suplementy z kolagenem działają na skórę od wewnątrz, wspierając produkcję kolagenu przez organizm. Mogą stanowić także wybór korzystny cenowo.