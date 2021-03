“Liczymy się dla Polski” – pod takim hasłem będzie przebiegał Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Zgodnie z ustawą o statystyce publicznej udział w nim jest obowiązkowy. Start ogólnopolskiego spisu zaplanowano na 1 kwietnia.

Wielkie liczenie ruszy punktualnie o północy. Żeby wziąć w nim udział, potrzebna będzie specjalna aplikacja. Znajdziemy ją na stronie spis.gov.pl. Jeśli jednak ktoś nie ma dostępu do internetu lub potrzebuje pomocy w samospisie, na terenie każdej gminy funkcjonować będzie punkt spisowy. W Zielonej Górze znajdzie się on przy ulicy Spokojnej, w siedzibie Urzędu Statystycznego.

Przygotowany jest komputer, z dostępem do internetu. Ponadto jest osoba, która jest uprawniona i przygotowana do pomocy respondentom, którzy mają problem z wypełnieniem formularza. Podkreślam jednak, sytuacja jest taka, a nie inna. Należy wcześniej umówić się.

Alternatywą będzie też wywiad telefoniczny. Zostanie on uruchomiony od maja. Być może pojawi się też spis bezpośredni, wszystko zależy od rozwoju sytuacji epidemicznej. Pytania tegorocznego spisu powszechnego dotyczą danych personalnych, miejsca zamieszkania czy też relacji rodzinnych. Co ważne – za niespełnienie obowiązku udziału w spisie grozi kara pieniężna. I to w wysokości do nawet 5 tysięcy złotych. Są jednak też i nagrody.

Każda osoba, która weźmie udział w samospisie internetowym, przy okazji aplikacji i zaznaczy na końcu formularza, że chce wziąć udział w loterii spisowej, będzie miała szansę wygrać samochód osobowy. Takie samochody są przewidziane po jednym dla każdego województwa.

Do wygrania będą też karty podarunkowe. Dodajmy – początkowo Narodowy Spis Powszechny miał potrwać do końca czerwca. Trwają jednak ustalenia o przedłużeniu go do 30 września.