Czy niepubliczne żłobki mogą liczyć na miejskie dofinansowanie? Ta sprawa wybrzmiała podczas wtorkowej sesji Rady Miasta. Przedstawiciele tych placówek zabrali dziś głos i wyrażali oburzenie, ze miasto nie chce pomóc. Chodzi dokładnie o kwotę 270 złotych.

Z czego wynika brak takiego dofinansowania? Dyrektorka jednego ze żłobków Agnieszka Kozak łączy ten fakt z wejściem w życie rządowego programem „Aktywnie w żłobku”.

Inna z dyrektorek Agnieszka Klukowska dodaje, że miasto dzięki rządowemu programowi i tak oszczędza około dziesięciu milionów złotych. – Mimo tego magistrat nie chce dokładać do niepublicznych żłóbków – dodaje nasza rozmówczyni.

Otrzymaliśmy informację od prezydenta Kamińskiego, że to przez nas jest mniej dzieci w żłobkach państwowych i one mają wolne miejsca. Moja placówka ma 15 miejsc, a w żłobkach miejskich jedna grupa ma więcej. Mamy jedną cenę i wolny rynek. Chciałabym sprostować, że 1500 złotych nie idzie do nas, to jest wsparcie dla rodziców. My jesteśmy pośrednikiem.