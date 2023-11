Znamy już projekt budżetu miasta na 2024 rok. Punktualnie w samo południe podczas konferencji prasowej prezydent Zielonej Góry Janusz Kubicki poinformował o najważniejszych budżetowych założeniach.

– To najwyższy budżet w historii naszego miasta – mówił włodarz miasta. Dochody kształtują się na poziomie miliarda, 306 milionów złotych, wydatki będą oscylować na poziomie kwoty ponad miliarda 500 milionów złotych. Deficyt będzie wynosił ok. 194 milionów złotych, będzie on pokryty z kredytu. – Finanse miasta są bezpieczne, miasto nie zbankrutuje – dodawał Kubicki.

Największą kwotę pochłonie oświata – ponad pól miliarda oraz inwestycje – 332 miliony złotych. Najważniejsze zadania związane z inwestycjami to budowa obwodnicy zachodniej miasta, Trasy Aglomeracyjnej oraz elektryfikacja komunikacji miejskiej.