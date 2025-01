Inwestycje w Zielonej Górze – temat ważny nie tylko dla władz miasta, ale dla wielu mieszkańców Zielonej Góry. Nowe firmy to nowe miejsca pracy i pieniądze pozostawione z podatków. Jak zatem wygląda Zielona Góra z inwestorami u progu Nowego Roku?

Zdaniem Marcina Pabierowskiego, prezydenta miasta, sporo się dzieje w tej materii. – Rozmowy trwają – podkreśla włodarz miasta podając jako przykład wskrzeszenie Domu Towarowego Centrum.

Mamy rozmowy z inwestorami, byli z Chin i Niemiec. Poinformujmy mieszkańców jak one się zakończyły. Dom Centrum zyskuje nową jakość, jest on przeobrażany. Będzie to obiekt usługowo-handlowy. Miejmy nadzieję, że inwestor zakończy tę inwestycję w 2025 roku.