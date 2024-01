Piekielnie trudne zadanie czeka dziś koszykarzy Enei Stelmetu Zastalu Zielonogórzanie zagrają w niedzielę w Sopocie z Treflem, do którego kilka dni temu dołączył Geoffrey Groselle.

Były kapitan Zastalu zadebiutuje w Treflu meczem przeciwko byłej drużynie, w której jeszcze niedawno występował i był jej liderem. Ale Trefl to nie tylko Amerykanin z polskim paszportem, atutów jest więcej. Jak do spotkania z jednym z pretendentów do mistrzostwa podchodzi trener David Dedek?

My tymczasem wciąż czekamy na wzmocnienie w zespole zielonogórskiego Zastalu. Zakaz transferowy został zdjęty, klub może podpisywać nowe umowy. Oddłużanie spółki Grono jest w trakcie realizacji. Jak to wyglądać będzie w tym sezonie i jaka jest sytuacja finansowa spółki? Pytamy Konrada Witrylaka z Urzędu Miasta.

Czekamy wciąż na nowego zawodnika. Nie jest tajemnicą, że w obrębie zainteresowań był Walter Hodge. Legenda Zastalu mogła podpisać umowę na kilka miesięcy. Hodge jednak wybrał inną opcję.

Dodajmy, że mecz w Sopocie o 17:30.