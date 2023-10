O drugie zwycięstwo w rozgrywkach Orlen Basket Ligi powalczą dziś koszykarze Enei Stelmetu Zastalu BC. Zielonogórzanie zagrają na wyjeździe przeciwko MKS-owi Dąbrowa Górnicza.

Zastal nie będzie faworytem tego spotkania. MKS zaczął sezon bardzo dobrze, ma na koncie trzy wygrane i jedną porażkę. Dąbrowianie wygrywali m. in. z ubiegłorocznymi finalistami: Kingiem Szczecin i Śląskiem Wrocław. Czego można się spodziewać? Pytamy trenera Zastalu Davida Dedka.

Na pewno to będzie bardzo trudny mecz. Oni są w świetnej formie. Dobrze się dzielą piłką, widać to po ich wynikach. Na pewno dla nas będzie to trudny mecz. Grają szybko, preferują krótkie ataki. Trzeba będzie się dostosować do tego i grać. Niestety rzucają na dobrym procencie, dla nas będzie to trudne zadanie, by obniżyć ich skuteczność.