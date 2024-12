Dobre informacje dla zielonogórzan korzystających z komunikacji PKP Intercity.

Spółka przedstawiła szczegóły związane z rozkładem jazdy, który niebawem wejdzie w życie. Jak się okazuje, będzie więcej połączeń z Zielonej Góry do Warszawy, Wrocławia, Krakowa. Co jest najważniejsze z punktu widzenia mieszkańców naszego miasta? Pytamy Macieja Dutkiewicza, rzecznika PKP Intercity.

Mieszkańcy Zielonej Góry będą mogli codziennie skorzystać z czterech połączeń do Warszawy, czyli o jedną parę więcej niż w aktualnym rozkładzie jazdy. Nowością w rozkładzie będzie pociąg IC Podlasiak rel. Zielona Góra – Białystok. Podróżni będą mieć do dyspozycji dziewięć par pociągów jadących do Krakowa, w tym sezonowy TLK Wolin rel. Kraków – Świnoujście oraz IC Mehoffer, który prowadzi dwie grupy wagonów z Zielonej Góry do Przemyśla.