O ósmą wygraną w rozgrywkach I ligi powalczą w najbliższą niedzielę żużlowcy Enei Falubazu Zielona Góra. Lider rozgrywek wybiera się do Ostrowa na spotkanie przeciwko Arged Malesie.

Ostrowianie to spadkowicz z ekstraligi i drużyna, która jak dotąd rozegrała najmniej spotkanie w lidze – tylko sześć. Drużyna Arged Malesa wygrywała trzykrotnie i także trzykrotnie przegrywała prezentując bardzo nierówną dyspozycję. Z kolei na Enea Falubaz nie ma mocnych, a praktycznie każde spotkanie zielonogórzanie kończą przekonywującym triumfem. Jak będzie w niedzielę? Zdaniem dyrektora sportowego Piotra Protasiewicza, ostrowianie mają silny skład i nie można ich lekceważyć.

Jedziemy na obcy tor, na wyjazd do mocnej drużyny. My mamy ciut mniejsze problemy dziś. Najważniejsze, że mamy zdrowych zawodników. Ostrów potrzebuje punktów, to jeden z kandydatów do awansu. Może nie jadą na sto procent możliwości, ale to nie nasz problem. Skupiamy się nad swoją pracą, jedziemy powalczyć.